Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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