Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Cemil Gerdanoğlu yönetimindeki tır, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Alakuş Üçyol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hasan Apaki ve Hatice Apaki olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü Gerdanoğlu ve Mehtap Apaki 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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