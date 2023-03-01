Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi üçüncü kattaki evinde çıkan yangından kaçmak için pencereden atladı. 60 yaşındaki Aydın hancı hayatını kaybetti.
Kösedik Mahallesi'nde yaşayan Aydın Hancı, üçüncü kattaki ikametinde sobayı yakmak isterken tutuşturucunun parlaması sonucu yangın çıktı.
Yangından kaçmak için evin mutfak penceresinden atlayan Hancı, beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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