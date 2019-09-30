Türkiye
Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi30 Eylül 2019 Pazartesi 07:17 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:19
Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terör operasyonu