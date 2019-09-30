Türkiye
Hafta boyunca güneş yüzünü gösterecek30 Eylül 2019 Pazartesi 07:00 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:07
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: meteoroloji hava durumu