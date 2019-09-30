İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli durumdaki minibüsü takibe aldı. Güzelbahçe ilçesinde minibüsün geçeceği güzergahlar kapatıldı.

[Yakalanan minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi. Fotoğraf: AA]

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan minibüs sürücüsü aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 ton olduğu belirtilen paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Kaynak: AA