Türkiye
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı30 Eylül 2019 Pazartesi 01:55 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 01:58
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Hakkı Yıldız idaresindeki otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan Aydın-Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA