TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı29 Eylül 2019 Pazar 22:10 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 22:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.
Yerli üretilen savunma sanayii ürünleri gittikçe artıyor.
Kritik lazer silahları teknolojisine uzak kalmak istemeyen Türkiye, kendi ‘Lazer Savunma Sistemi’ni üretmeye devam ediyor.
ARMOL testleri başarıyla geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı.” dedi.
ARMOL, CK55 karbon çeliğinden üretildi
Hedef malzemesi CK55 karbon çeliği olan ARMOL'ün hedef mesafesi 500 metre ve kalınlığı 3 mm.
Kaynak: TRT Haber