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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da 320 daire ağır hasarlı gözüküyor29 Eylül 2019 Pazar 18:16 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 18:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremiyle ilgili, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depreminin ardından devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veriyor.
Oktay, GSM şirketlerinin kapasitelerinin artırılacağını belirterek, "Yıkılabilecek binalardaki baz istasyonları kaldırılacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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