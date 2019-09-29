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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da 320 daire ağır hasarlı gözüküyor

29 Eylül 2019 Pazar 18:16 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 18:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremiyle ilgili, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi.