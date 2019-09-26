Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen deprem Bursa, Kocaeli ve Kırklareli kent merkezinde de hissedildi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

AFAD, depremin ardından 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Avcılar'da cami minaresi yıkıldı

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Depremin ardından Avcılar'da bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

"Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59’da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

"Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bazı binalarda hasara yol açmış olabileceğini belirterek, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi.

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