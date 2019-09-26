Edinilen bilgiye göre, Gemlik’ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 plakalı tırın şoförü İznik Boyalıca mevkiinde viraja hızlı girdi.

Tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner yola düştü. Arkadan gelen bir tırın şoförü ani fren yaparak büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi.

Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak karayolu trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA