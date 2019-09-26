İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, halkın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ile saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucu terör örgütü üyelerinin malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu biliniyor. Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye olan etkin desteğini artırmak amacıyla, 'Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma' sloganıyla Bakanlığımızca bir seferberlik başlatıldı" denildi.

39 valiliğe genelge gönderildi

Bu kapsamda bakanlık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ile Ordu valiliklerine 'Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri' konulu genelge gönderildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genelgede şu tedbirlerin alınması istendi. Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecek. Vali/Kaymakamlarımız başkanlığında yapılan halk-muhtar toplantılarında vatandaşlarımız-muhtarlarımız konuya ilişkin uyarılacak, bilgilendirilecek. İl/ilçe müftülükleri ile koordinasyon kurulacak, Cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecek. Yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar, imamlarımız aracılığıyla, terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiç bir şekilde erzak yaşam malzemesi bırakılmamasını sağlamak için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak. Valilik, kaymakamlık resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, aynı zamanda yerel basın yayın organları aracılığıyla konu kamuoyunda duyurulacak."

Kaynak: TRT Haber