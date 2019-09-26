İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İstanbul İtfaiyesi 305'inci kuruluş yıl dönümünü, "İtfaiye Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikle kutluyor.

Kent genelinde farklı noktalarda 122 istasyonu bulunan İtfaiye, 4 bin 249 personel ve 847 araçla olaylara müdahale ediyor.

Ortalama 5 dakika 36 saniyede yangın yerine, 5 dakika 32 saniyede ise itfai olayların meydana geldiği noktaya ulaşabilen ekipler, bu yıl da pek çok olayla karşılaştı.

İtfaiye ekipleri; 1 Ocak ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 15 bin 162 yangın, 42 bin 496 itfai ve 42 bin 911 acil sağlık olayı olmak üzere toplam 100 bin 569 olaya müdahale etti. Bu tarihler arasında meydana gelen olaylardan 124'ü büyük fabrika, 88'i de orman yangını olarak kayıtlarda yer aldı.

2018'de 122 bin 113 olaya müdahale edildi

2018 yılında ise toplam 122 bin 113 olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi, son 5 yılda zorda kalmış kedi, köpek, at, kuş gibi hayvanların yanı sıra iguana ve kartal gibi 60 binin üzerinde hayvan için de kurtarma operasyonu yaptı.

Bunların yanı sıra İstanbul İtfaiyesi, sahillerde de cankurtaran hizmeti veriyor.

Bu kapsamda 47 bin 800 metre uzunluğa sahip 38 plajda; 481 personel, 2019 yılında 4 bin 569 kişiyi boğulmakta kurtardı.

2005'ten bu yana plajlarda verilen cankurtaran hizmeti sayesinde 56 bin 288 kişi boğulmaktan kurtaran İtfaiye, yerel yönetimler seviyesinde can kurtarma hizmeti veren ilk kurum oldu.

Kaynak: AA, İBB İtfaiyesi