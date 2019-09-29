Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker ve şehit polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı yolladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Muhammed Ceylan ile İzmir'de trafik kazasında şehit düşen polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA