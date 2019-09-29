Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sac kesme işlemini yapacağımız geminin de dost ve kardeş Pakistan devletine hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu gemilerin ve içerisinde yer alan tüm sistemlerin yapımında her aşamasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

"Türkiye savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan 10 ülkeden biri"

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanları ile tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Bu kapsamda hepimiz, ürettiğimiz Heybeliada'yı 2011'de, Büyükada'yı 2013'te, Burgazada'yı da 2016'da denize indirmiştik.

MİLGEM projesinde yıllar içerisinde edinilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyelerine kadar yükselttik.

Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldü.

Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma, geliştirme, tedarik ve hizmet alım işleri, Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş ve yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma, alt yüklenici olarak görev yaptı.

Kınalıada ROKETSAN tarafından geliştirilen Atmaca füzemizi kullanacak. Böylece geminin yerlilik oranı artırılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kınalıada gemisi Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemizi kullanacak.https://t.co/eKetnD8GNZ pic.twitter.com/WylEswwUnt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2019

Hizmete giren korvetlerimiz çok sayıda tatbikatta yer alarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler. Bugün denize iniş töreni için bir araya geldiğimiz bu geminin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Ülkemiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan dizel elektrikli denizaltı ile ilgili çalışmalar da sürüyor.

"Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkartmakta kararlıyız"

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl Atak helikopterlerimizi geliştirip uçurduysak kendi savaş uçağımızı da uçuracağız, zaman yakındır.https://t.co/eKetnD8GNZ pic.twitter.com/cRFaPmYNPC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2019

"Zaman yakındır kendi savaş uçağımızı da yapacağız"

F-35 uçakları konusundaki yaşananlar bizim bu alandaki kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterini kendimiz yaptıysak, nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 30'a indirerek büyük mesafe katettik.

Kaynak: TRT Haber