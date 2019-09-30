Türkiye
Soğuk hava deposu bahçesindeki yangın paniğe neden oldu30 Eylül 2019 Pazartesi 00:25 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 00:30
Bursa'daki bir soğuk hava deposu bahçesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir soğuk hava deposundaki meyve kasaları alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaralanan olmazken, bin 500 plastik kasa yandı.
Kaynak: TRT Haber
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