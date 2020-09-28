Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK militanlarının teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.