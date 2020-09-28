Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK militanlarının teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
Etiketler: Mardin milli savunma bakanlığı ikna çalışmalarıSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:42
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