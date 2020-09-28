Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika Siirt operasyonSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:27
Son Haberler
- 22:01
- 21:52
- 21:38
- 21:36
- 22:03
Sıradaki Haber
FETÖ/PDY hükümlüsü eski asker ile öğretmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz