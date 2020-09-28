Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Silifke ilçesinde 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığı açıklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Eylül'de Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durdurulmuş ve içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır." denildi.
Etiketler: Mersin balıkçı teknesi düzensiz göçmenSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:36
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