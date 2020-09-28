Ankara’da okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelindi. Gözü kulağı Azerbaycan’dan gelecek haberlerde olan öğrencilere moral verildi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları ile çok sayıda Azerbaycan Türkünün eğitim aldığını hatırlattı. Bu desteğin artırılacağının altını çizdi.

Eren, "YTB olarak yurt dışındaki Türk diasporası olarak Azerbaycan’ın bu haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkanlığın burs verdiği öğrenciler arasında Karabağ doğumlu Buta Bağırova da doğduğu toprakları nasıl terketmek zorunda kaldığını anlatırken duygulandı.

Bağırova şu ifadeleri kullandı:

"Ben Karabağ Kelbecer’de doğmuş ama doğduğu topraklarda büyümeyen on binlerce Azerbaycan Türk'ünden biriyim. Karabağ’ı nasıl hatırlıyorsunuz derseniz yalın ayak arabaya zorla bindirildiğimizi, feryat ve çığlık sesleri ile aç ve susuz uzun yollar gittiğimizi ve daha sonra ailemin oraya dair anlattıkları anıları hafızamda canlı tutarak hatırlıyorum"

