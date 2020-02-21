Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında ŞAFAK-3 Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammed Arıkan Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirdi.

Bagok kırsalındaki operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildi.

Zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınak içerisinde; 2 adet 20’şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı madde, 5 adet büyük tüp, 1 adet el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirdi.

Ayrıca sığınak içerisinde bulunan malzemeler arasında 2 adet el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınaklar patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.