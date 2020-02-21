Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da elektrik sobası yangına sebep oldu
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da üç katlı evin birinci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan kimse olmazken evde hasar meydana geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, üç katlı evin birinci katında yangın çıktığı ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri alevleri, üst katlara sıçramadan söndürdü. Diğer katlarda arama yapan ekipler, mahsur kalan ve yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Hasar meydana gelen evde çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığını tespit etti.
Etiketler: yangın ev yangını elektrik sobası AdanaSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 05:12
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