Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada, bir miktar para ve POS cihazı bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde telekomünikasyon üzerine çalışan bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, Adana'da kayıtlı olup tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi.
Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: tefecilik Kahramanmaraş gözaltıSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 04:07
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