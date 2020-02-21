Akören köyünde Ahmet Göcekci’ye ait evde iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın anında evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmaları önlerken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz haline geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.