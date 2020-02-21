Haber Giriş: Kaynak: İHA
Amasya'da çıkan yangında 2 katlı ev ahşap kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı esnada evde kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.
Akören köyünde Ahmet Göcekci’ye ait evde iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın anında evde kimsenin olmaması olası can kaybı ve yaralanmaları önlerken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz haline geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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