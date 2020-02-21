Haber Giriş: Kaynak: AA
Tır devrildi, Anadolu Otoyolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Tırın kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Birelli'nin kullandığı 27 V 4201 plakalı tır, Kırkpınar mevkiinde devrildi.
Hafif yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.
Etiketler: tır sakarya kaza anadolu otoyoluSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 02:41
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