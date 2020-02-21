Gaziantep-Kilis kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 79 DF 119 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracının dorsesinden duman çıktığını fark eden sürücü, yol kenarına park ederek itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 ton saman yandı, tır ise kullanılamaz hale geldi.