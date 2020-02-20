Sanal dünyada büyüyen yeni tehlike "Dijital Zorbalık." Bu sorunla mücadele için bir adım atan TÜRGEV, "Dijital Zorbalığa Karşı Fakındalık Kampanyası" başlattı.

Kampanyanın tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Gençlerin üzerindeki yıkıcı etkisi her geçen gün artıyor"

Programa, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, dijital zorbalığın özellikle gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Altun, "Çevrimiçi zorbalıkta o kadar rahat ki ve bir daha arkasına dönüp bakmıyor. Orada ne oluyor? O mağdur olan çocuk ne yaşıyor? Psikolojisi nasıl etkileniyor? Okula gelebiliyor mu? Bunlar hiç önemli değil. Sırası gelen bu zorbalığa maruz kalıyor ve gençlerin üzerindeki yıkıcı etkisi her geçen gün artıyor." dedi.

Kampanya kapsamında dijital zorbalığın çocuk ve gençler üzerindeki yıkıcı etkileri tanıtım klibi ile anlatıldı. Ayrıca konuyla ilgili bir internet sitesi de kuruldu.

Sitede yer alan 'farkındalık rehberi' ile 'e-öğrenme' bölümlerinde aileler ve eğitimciler için bilgilendirmeler yer alıyor.