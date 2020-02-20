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Yarış yapan trafik magandaları böyle kaza yaptı
Kırıkkale'de bulvar yolunu yarış pistine çeviren trafik magandalarının kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, yarış pistine çevirdiği bulvar yolunda otomobilleriyle hız yapan trafik 2 trafik magandası birbirini sollamak isterken kaza yaptı.
Kontrolden çıkan iki otomobil de çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, ismi öğrenilemeyen sürücülerin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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