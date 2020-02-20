Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkında, yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor.

Milli Park alanına yerleştirilen fotokapanlarla son bir yılda yaban kedisi, yaban domuzu, karaca, boz ayı, kara leylek ve tilki doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Görüntülerde bir boz ayının ağaca yaslanıp sırtını kaşıma anıda yer alıyor.

Türkiye’nin ilk PANPARKS üyesi olma özelliğine sahip Küre Dağları Milli Parkında Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi projesi kapsamında çeşitli noktalara 36 adet fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanların kurulmasından bu yana kameralara çok sayıda yaban hayvanı görüntüsü takıldı.

Geçtiğimiz yıllarda boz ayı, çakal, yaban kedisi, karaca ve domuzların yanı sıra su samurları da görüntülere yansıyan yaban hayvanları arasında yer almıştı.

Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48'ine bu alanda rastlandığı bilinirken bugüne kadar alanda 129 kuş türünün yaşadığı ve 113 omurgasız türünün varlığı belirlendi.

Bölgede tespit edilen çiftyaşamlı (amfibi) türü sayısı 10, sürüngen türü sayısı ise 23 olarak biliniyor.

Haber: Bülent Bostancı