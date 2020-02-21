Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın
[Fotoğraf: AA]
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.
Yenimahalle ilçesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4. kattındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ancak binada maddi hasar oluştu.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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