Erzincan'da yolu kapanan köydeki hasta kadın kurtarıldı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ağaç'ın imdadına, karayollarının karla mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri yetişti. 5 saatlik operasyon sonunda hasta kadın hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş Köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken Melek Ağaç'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.
Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler Ağaç’ı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık durumu iyi olan Ağaç, karla mücadelece sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Kırıkkale'de traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, akşam saatlerinde Uzunlar köyüne traktörüyle saman götürmek isterken henüz ismi öğrenilemeyen bir besici, karla kaplanan yolda içinde yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kaldı.
Bir süre haber alamayan yakınları tarafından jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolu açtı.
Aşırı soğuk nedeniyle donmaktan kurtarılan besici, ekiplerin yardımıyla köyüne gitmesi sağlandı.