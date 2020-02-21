İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş Köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken Melek Ağaç'ın yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: DHA]

Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler Ağaç’ı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık durumu iyi olan Ağaç, karla mücadelece sağlık ekiplerine teşekkür etti.

[Fotoğraf: DHA]

Kırıkkale'de traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, akşam saatlerinde Uzunlar köyüne traktörüyle saman götürmek isterken henüz ismi öğrenilemeyen bir besici, karla kaplanan yolda içinde yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kaldı.

Bir süre haber alamayan yakınları tarafından jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kısa sürede olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolu açtı.

Aşırı soğuk nedeniyle donmaktan kurtarılan besici, ekiplerin yardımıyla köyüne gitmesi sağlandı.