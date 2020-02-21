Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da tekstil firmasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil firmasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul tekstil firması yangın itfaiyeSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 02:40
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