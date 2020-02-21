Haber Giriş: Kaynak: İHA
Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yatılı okulda bulunan 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde bulunan Darıpınarı Şehit Oğuzhan Sezer Yatılı Bölge Ortaokulu’nda, akşam yemeğinde nohut yahni, pilav ve yoğurt çıktı.
66 yatılı öğrencinin bulunduğu okulda, 20 öğrencide ishal ve kusma belirtileri görülmesi üzerine öğrenciler Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumları iyi
Dahiliye servisinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım da hastaneye giderek öğrencilerle tek tek ilgilendi.
Öğrencilerin neden zehirlendiği araştırılıyor.
Etiketler: Mersin gıda zehirlenmesi öğrenciSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 03:02
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