Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa’da kayganlaşan yolda kimyasal yüklü tanker devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kostik kimyasalı yüklü tanker devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul-Bursa-İzmir karayolu Görükle ayrımında, sabun yapımında kullanılan kostik kimyasalı yüklü 55 LF 064 plakalı tankerin sürücüsü Bilal K. yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yan yattı.
Kısa sürede olay yerine giden polis ve karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Etiketler: bursa Tanker kostik kimyasalı yağmurSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 03:07
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