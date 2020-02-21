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Ağrı'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis, şoförleri zorladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Ağrı-İran kara yolunun Doğubayazıt kesiminde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'dan Van ve Iğdır yönüne giden sürücüler de yoğun sis nedeniyle ilçeden geçişlerinde zorluk yaşadı.
Tır şoförleri sisin kaybolmasını bekledi
Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan birçok tır şoförü ise ilçedeki dinlenme tesislerinde mola verip sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Etiketler: ağrı sis yoğun sis tır görüş mesafesiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 03:54
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