Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı04 Ekim 2019 Cuma 15:07 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:36
Mardin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Mardin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının gizli haberleşmek için kullandığı Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik sabah saatlerinde Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş ve Mardin’de eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında D.K., O.H., M.T., İ.G., S.A.M., E.T. göz altına alınırken S.K. isimli şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA