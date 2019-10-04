Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti04 Ekim 2019 Cuma 14:54 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 14:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, vatandaşlara kitap hediye etti.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan cuma namazı