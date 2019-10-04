Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma dönemine ait yazıların olduğu mozaikleri ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Mozaikler ise Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: AA