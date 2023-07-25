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Türkiye
DHA 25.07.2023 09:29

Manisa'daki orman yangını 2 gündür sürüyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Manisa'daki orman yangını 2 gündür sürüyor

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi.

Manisa'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi
Manisa'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi. Alevler Sarısığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

Fotoğraf: DHA

Ev ve ahırlar yandı

Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel’e doğru ilerleyen kısmı, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı, Sarıçam Mahallesi'nin üst kısmında ise yangın gece boyunca devam etti.

Fotoğraf: DHA

Söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

Saatlerdir devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.  

Fotoğraf: DHA

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