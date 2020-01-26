22 Ocak Çarşamba günü Akhisar’ın Musalar Mahallesinde 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yapılan incelemelerde, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğundaki minaresinin hasar gördüğü belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin etrafında bulunan evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altına cami minaresinin yıkımını gerçekleştirdi.

Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, “Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız” dedi.

[Fotoğraf: İHA]