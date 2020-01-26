Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım gönderildi. Arama ve kurtarma ekipleri ise çalışmalarına devam ediyor.

Deprem sonrası CİMER'e de mesaj yağdı. Mesajlarda, deprem bölgesi için herkes üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Çocukları düşünmeden edemiyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından CİMER'e gelen mesajları paylaştı.

Altun paylaşımında, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CiMER’e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." sözlerine yer verdi.

Bu ülke için, bu millet için canımız feda!

CiMER’e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce... pic.twitter.com/IbPXkL9SAj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 25, 2020

CİMER'e gelen mesajlardan bazıları:

"Deprem saatinden itibaren yüreğimiz ve gönlümüz Elazığ ve Malatya'ya kitlendi. Ankara'da olabilirim ama yüreğim ve dualarımla oradayım. Devletimiz tarafından üzerime bir görev düşerse yapmaya hazırım."

"Elazığ'da meydana gelen deprem sonucu en çok hasarı gören çocukları düşünmeden edemiyorum. Düzce Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencisi olarak gidip bir anaokulunda ya da çadırda olan çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunarım."