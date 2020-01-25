Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurum ve kuruluşların arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ''Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam'' dedi.