24 Ocak 2020, saat 20.55.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8,06 kilometre derininde yaşanan depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ön değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, 25 Ocak saat 21.10'a kadar geçen sürede 505 artçı deprem olduğu bilgisi yer aldı. Depremin belirgin süresi ise ilk belirlemelere göre 20,4 saniye olarak hesaplandı.

Rapora ulaşmak için tıklayınız

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar, en büyüğü 6,8 olmak üzere 299 adet 4'ün üzerinde deprem meydana geldiği bilgisine de raporda yer verildi.

Ayrıca raporda, bölgenin sismik aktivitesinin Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7/24 izlendiği de anlatıldı.