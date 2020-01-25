İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü açıklanan raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği anlatıldı.

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur" bilgisine yer verildi.

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"Disiplinli çalışmalarla bu deprem daha iyi anlaşılacak"

Raporda, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmaraș) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yaklașık 430 kilometre boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından oluştuğu anlatıldı.

Ayrıca, hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği belirtildi.

Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği vurgulanarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı açıklandı.