Adalet Bakanlığınca, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 814 hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmesinin kararlaştırmasının ardından 500 hükümlü ve tutuklu Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ulaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekiplerince geniş güvelik tedbirleri altında Adıyaman'dan Türkoğlu ilçesine getirilen hükümlü ve tutuklular, zırhlı araçlar eşliğinde otobüslerle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]