Mehmetçik 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ depreminden sonra Malatya'da görev yapan Mehmetçiğin AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdiğini açıkladı.
Elazığ'da yaşanan depremden sonra yürütülen yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da görev yapan Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait çadır ve battaniyelerden oluşan 8 tır malzemenin taşınma faaliyetlerine destek verdi. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla asil milletimizin yanındadır."
Etiketler: msb mehmetçik yardım malzemesiSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 21:17