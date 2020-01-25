Elazığ'da yaşanan depremden sonra yürütülen yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da görev yapan Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait çadır ve battaniyelerden oluşan 8 tır malzemenin taşınma faaliyetlerine destek verdi. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla asil milletimizin yanındadır."