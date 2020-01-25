AFAD: Depremin gün ve saatinin kestirilmesi mümkün değil
Haber Giriş: Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, vatandaşların resmi kaynakları takip etmesi gerektiği belirtildi ve şu bilgilere yer verildi:
"Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değil. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur."
Etiketler: AFAD deprem saati elazığ depremSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 21:49