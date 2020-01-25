SABİM 600 depremzede yakınına bilgi verdi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) tarafından, Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanlığı tarafından 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda karşılanan çağrı sayısı açıklandı.
"Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi."
Etiketler: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi sabım depremzedeSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 23:18