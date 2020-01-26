Kayseri’de sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 J 0587 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe A., Şerife A., Rabia A., Elif A., Mehmet G., Kübra G. ile 3 aylık M.K.G. ve 2 yaşındaki M.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de Habipler Arnavutköy Yolu Malkoçoğlu Kavşağı'nda seyir halindeki 34 MOD 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Arkadan gelen 3 aracın da karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını düzenlerken, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre aksadı.