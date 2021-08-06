Kaza, sabah saat 04.45 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi.

İstanbul-İzmir karayolunda meydana gelen kaza, yolcu otobüsünün sağ şeritte bekleyen tırın römork kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 42 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi yaralıları ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan 15'inin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, güne üzücü bir kaza haberiyle başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla 6 vatandaşımız vefat etmiş olup 4’ü ağır yaralı, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir" dedi.

Otobüste 3 personel olmak üzere 50 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.